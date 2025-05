Primeiro lote da restituição do Imposto de Renda será pago na próxima sexta (30)

A menos de uma semana do fim do prazo, mais de 15 milhões de pessoas ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda. O primeiro lote de restituição para quem já acertou as contas, será pago na sexta (30). Serão devolvidos R$ 11 bilhões, o maior valor da história. O dinheiro cairá na conta de mais de 6 milhões de contribuintes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!