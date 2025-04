Produção industrial brasileira registra quinto mês seguido sem crescimento

A produção industrial brasileira teve queda de 0,1% em fevereiro em relação a janeiro. Foi o quinto mês seguido sem crescimento. Houve recuo em sete das 15 regiões analisadas pelo IBGE. A Bahia foi o estado com a maior queda, de -2,6%, seguida do Ceará, com -1%, e São Paulo, com -0,8%. As maiores altas da atividade industrial foram em Pernambuco, com crescimento de 6,5%, seguido por Paraná, com 2,0%, e Pará, com 1,6%.