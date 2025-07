Produção industrial cai 0,5% em maio; queda é puxada pelo setor de veículos

O IBGE divulgou os números da produção da indústria no país. Em maio teve um recuo de0,5%, em relação ao mês de abril. A queda foi puxada principalmente pelo setor de veículos. No acumulado de 12 meses, no entanto, o saldo é positivo, com alta de 2,8% na comparação com maio do ano passado, o desempenho da indústria aumentou mais de 3%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!