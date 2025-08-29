Produtor musical é investigado por suposta ligação com facção criminosa

Um produtor musical é investigado por suposta ligação com uma facção criminosa. A suspeita é que ele usaria empresas da área artística para lavar dinheiro da quadrilha, em Goiânia. Um documento do Ministério Público de Goiás mostra que os alvos da investigação são Jonas Silva Corrêa e o produtor musical Ivan Carlos Miyazato. Além de duas empresas. Jonas, também conhecido como "Gordão" é apontado como um dos chefes do PCC.

Ivan Miyazato é um produtor musical, respeitado no meio sertanejo. Ele já trabalhou com artistas famosos, como: Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa, Chitãozinho e Xororó e Lauana Prado. Os cantores não são investigados e não têm qualquer ligação com o esquema.

Jonas Silva foi condenado a 39 anos de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa. Em Goiânia, passou a ser sócio de Ivan Miyazato. Segundo o Ministério Público, as duas empresas investigadas foram abertas em um intervalo de dois dias. A suspeita é que a facção criminosa esteja usando a área musical para lavagem de dinheiro. Até o momento, ninguém foi preso. Em nota, a defesa de Ivan Miyazato negou envolvimento do produtor musical com o esquema criminoso e afirmou que a empresa Miyazato Music presta serviços lícitos.

