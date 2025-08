Produtores de café buscam alternativas para reverter impacto do tarifaço dos EUA

Os Estados Unidos são o principal destino do café brasileiro. Com o tarifaço, os produtores apostam em duas saídas: retirar o produto da sobretaxa ou, o mais difícil, buscar novos mercados. Especialistas avaliam que em um primeiro momento, com mais oferta de café no mercado nacional, o preço deve cair, mas, em pouco tempo, pode faltar café nas prateleiras.