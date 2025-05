Professora é afastada após ser flagrada agredindo um aluno autista em MG

Uma professora foi afastada do cargo depois de ser flagrada agredindo um aluno autista, na região metropolitana de Belo Horizonte. Quem gravou as imagens foi uma moradora vizinha. Além de chamar a Polícia Militar, ela também comunicou o caso para a diretoria da escola. No boletim de ocorrência, a mulher que denunciou diz que "a agressora teria desferido socos contra o menor e utilizado de violência com ele." Na delegacia, a professora alegou que teria sido agredida e mordida pelo aluno. Os dois passaram por exame de corpo de delito. A profissional foi afastada da escola e pode responder pelo crime de maus tratos. O conselho tutelar acompanha o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!