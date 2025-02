Programa do governo federal busca expandir acesso à internet nas regiões remotas da Amazônia

A internet se tornou indispensável no dia a dia das pessoas, mas quase 6 milhões de lares ainda não têm acesso à rede no Brasil. Muitas dessas famílias estão em áreas remotas da Amazônia. Um programa do governo federal busca melhorar a infraestrutura na região com a instalação de cabos de fibra ótica dentro dos rios, e sem desmatamento.