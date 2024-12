Projeto de corte de gastos do governo será votado em regime de urgência na Câmara

Os projetos do governo que tratam do corte de gastos públicos serão votados em regime de urgência na Câmara. No entanto, os deputados querem que as emendas parlamentares sejam destravadas para que o pacote avance no Legislativo ainda este ano. Os líderes partidários se reuniram, nesta terça (3), para discutir o andamento das propostas de redução de gastos públicos.