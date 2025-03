Projeto de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil será enviado ao Congresso na próxima semana

O governo vai enviar para o Congresso, na semana que vem, o projeto que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante a entrega de quase 800 ambulâncias em Sorocaba, no interior de São Paulo. O presidente ainda enfatizou a inflação dos alimentos e tomou como exemplo o aumento do preço dos ovos, algo que, segundo ele, não tem uma explicação econômica.



