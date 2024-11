Projetos sociais mudam a vida de ribeirinhos que extraíam madeira ilegal no Amazonas

Confira a mudança de rumo na vida de ribeirinhos que antes extraíam madeira ilegalmente da floresta. A Amazônia abriga um dos ecossistemas mais diversificados do mundo, com mais de 30 milhões de espécies animais e 50 mil tipos de plantas. Na região do Parque Nacional de Anavilhanas, a floresta alagada mergulha no Rio Negro.