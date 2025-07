Proposta de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil passa por aprovação no Congresso

A proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil passou pela primeira etapa de aprovação no Congresso Nacional. A aprovação do parecer na Comissão de Constituição e Justiça aconteceu em votação simbólica. O trabalhador da faixa salarial da isenção deixa de pagar R$ 4.356,89 por ano. 10 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. Já os trabalhadores que recebem entre R$ 5 mil e R$ 7.350 passam a ter redução parcial do IR. Confira na reportagem.



