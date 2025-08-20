Publicações na internet escancaram uso de canetas emagrecedoras sem prescrição médica

Registros na internet confirmam o uso sem prescrição medica das canetas emagrecedoras e o que é pior, o compartilhamento do remédio. Não é só o uso descontrolado. A forma como as pessoas estão aplicando as chamadas canetas emagrecedoras também preocupa as autoridades sanitárias. Nas redes sociais diversos vídeos ensinam como fracionar o produto mesmo em embalagens de dose única. Mais grave é o uso compartilhado. Nos grupos de conversa, as pessoas relatam as estratégias. Esta usuária conta ter dividido a caneta com uma amiga. A prática é adotada para baratear o custo que passa de R$ 1 mil por dose. Economia que pode cobrar um preço alto da saúde.



