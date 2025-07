Puxada pela energia elétrica, inflação sobe 0,24% em junho

A inflação subiu 0,24% em junho. A energia elétrica foi a principal responsável. Os alimentos, desta vez, recuaram. O preço do ovo caiu 6,5% em junho. Foi a maior redução entre os alimentos. Também ficaram mais baratos o arroz e as frutas. Depois de 9 meses de alta o setor de alimentos teve leve queda. O que mais pesou na inflação foi a energia elétrica que subiu quase 3%.



