Quadrilha especializada em fraudes bancárias é alvo de operação no Rio de Janeiro

A Polícia Civil e o Ministério Público realizaram uma operação contra uma quadrilha especializada em fraudes bancárias no Rio de Janeiro. Cerca de 11 pessoas são suspeitas de participar do golpe. Entre elas, um funcionário do banco. De acordo com a polícia, os suspeitos fazem parte de um grupo que acessou ilegalmente e transferiu dinheiro de contas do Banco do Brasil.