Quadrilha especializada em furtar petróleo é alvo de operação da polícia e do MP, no RJ

Uma quadrilha especializada em furtar petróleo foi alvo de uma operação da polícia e do Ministério Público no Rio de Janeiro. O grupo é suspeito de agir em outros três estados. Márcio Gabry, foi capturado em Além Paraíba, na zona da mata mineira. Ele seria um dos chefes da quadrilha. Franz Dias Costa, já estava preso e o irmão de Márcio, Mauro Gabry, é considerado foragido. Segundo a polícia, os três fazem parte de uma organização que furtava petróleo bruto dos dutos da Transpetro. O grupo se tornou alvo após uma tentativa de furto na região de Rio das Flores, no interior fluminense, em agosto do ano passado. A polícia descobriu um túnel de 7 metros de extensão - projetado para acessar a tubulação.



