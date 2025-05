Quadrilha rouba R$ 60 mil após invadir sistema de associação que atende crianças em MS

Uma quadrilha invadiu o sistema de uma associação que atende crianças com síndrome de Down e autismo e roubou R$ 60 mil em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (05), a Polícia Civil fez uma operação e prendeu dois suspeitos. Um homem no interior de São Paulo e uma mulher na capital paulista. Em uma casa na Zona Norte, os policiais cumpriram um dos seis mandados de prisão temporária. Os policiais chegaram aos suspeitos rastreando celulares e outros dispositivos usados nos crimes.



