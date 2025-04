Quarta-feira (9) é marcada por forte oscilação no mercado financeiro

Esta quarta (9) foi novamente de forte oscilação do mercado financeiro brasileiro. A moeda americana começou o dia em alta e chegou a valer quase R$ 6,10. Depois, recuou e a queda foi acelerada com o anúncio de Donald Trump, que reduziu para 10%, por 90 dias, as tarifas de importação para 75 países. A China ficou fora. O dólar fechou cotado a R$ 5,84.



