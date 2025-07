Quase dez toneladas de drogas são apreendidas no Pará no primeiro semestre deste ano

No Pará, foram apreendidas quase dez toneladas de drogas no primeiro semestre. Os traficantes aproveitam que a região tem muitos rios para transportar as drogas. É pelo emaranhado de rios da região amazônica que os entorpecentes produzidos pelos países andinos são escoados. O levantamento da Secretaria de Segurança apontou que no primeiro semestre deste ano foram apreendidas quase dez toneladas de drogas no estado. Um crescimento de mais de 37% em relação ao mesmo período de 2024.



