Quatro pessoas são presas suspeitas de vender carne estragada retirada das enchentes do RS

Quatro pessoas, suspeitas de vender 800 toneladas de carne estragada, foram presas no Rio de Janeiro. O produto ficou debaixo d'água durante as enchentes no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. A carne estava em uma empresa na cidade de Três Rios. O produto tinha sido comprado para, supostamente, ser usado na fabricação de ração para animais, mas, segundo a polícia, a carne foi revendida para consumo humano em diferentes pontos do país. A empresa ainda não se pronunciou.