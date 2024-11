Quebra do sigilo bancário de traficante revela proximidade do crime organizado com o funk em SP

A quebra do sigilo bancário de um dos maiores traficantes de drogas do país revelou a proximidade do crime organizado com produtoras de funk em São Paulo. A Polícia Federal investiga se o tráfico de drogas usa produtoras e casas de shows para lavagem de dinheiro. A investigação começou depois da prisão de Giovanni Barbosa da Silva na fronteira do Brasil com o Paraguai.