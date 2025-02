Queda de helicóptero na Grande SP provoca a morte de casal; piloto e menina de 12 anos sobreviveram

A retirada dos corpos do casal que estava dentro do helicóptero que caiu em uma área de mata fechada em Caieiras, na grande São Paulo, teve que ser feita com a ajuda de helicópteros devido ao difícil acesso ao local. Por conta das operações de busca e resgate, um trecho da rodovia dos Bandeirantes foi bloqueado. A família decolou da capital pouco depois das 19h de quinta (16), com destino à Americana, no interior do estado. Às 20h30, o sinal da aeronave foi perdido.