R7 vence Prêmio CNT de Jornalismo com reportagem sobre mobilidade sustentável

O portal de notícias R7 recebeu o Prêmio CNT de Jornalismo, um dos mais importantes do país. A reportagem vencedora na categoria meio ambiente e transporte abordou a mobilidade sustentável e os desafios da transição energética no transporte urbano do Brasil. O trabalho foi realizado pelas repórteres Giovana Cardoso e Jéssica Gotlib e publicado no R7 em agosto deste ano.