Rajadas de vento de mais de 100 km/h provocam estragos no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, rajadas de vento de mais de 100 km/h causaram diversos estragos. Em Santa Vitória do Palmar, o vento forte arrastou um carro para fora da estrada. O motorista não se feriu. Árvores foram arrancadas pela raiz e bloquearam rodovias. Torres de energia e mais de cem postes foram danificados. Cerca de 300 casas ainda estão sem energia elétrica na região.



