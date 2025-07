O rapper Oruam se entregou depois de ter a prisão decretada pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele atacou policiais civis durante buscas por um adolescente ligado ao tráfico, que estava na casa do cantor. Oruam vai responder por desacato, resistência e lesão corporal.



