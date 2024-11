Real Time Big Data: Ricardo Nunes tem 51% das intenções de voto contra 40% de Guilherme Boulos em SP

Nesta quarta (23), o Instituto Real Time Big Data divulgou a pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Na pesquisa estimulada, em que o nome do candidato é apresentado ao eleitor, Ricardo Nunes, do MDB, tem 51% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 40%. Contando somente os votos válidos, Nunes tem 56% dos votos contra 44% de Boulos.