Rebeldes houthis confirmam que primeiro-ministro do Iêmen morreu em ataque israelense

Os rebeldes houthis confirmaram neste sábado (30) que o primeiro-ministro do Iêmen morreu em um ataque aéreo nesta semana. Eles declararam que o premiê foi morto em um ataque israelense na capital do país, na quinta-feira (28). Outros políticos também não resistiram. Os houthis disseram que vai haver retaliação à ofensiva. Desde o início do conflito no Oriente Médio, o grupo rebelde apoia os terrorista dos Hamas.



