Rebeldes se aproximam da capital da Síria para derrubar o ditador Bashar al-Assad

Na Síria, rebeldes avançam em direção à capital Damasco. O grupo armado tenta destituir o ditador Bashar al-Assad, que está no poder há mais de 20 anos. Com a aproximação dos jihadistas, o governo sírio reforçou a segurança nos acessos a Damasco. Em Jaramana, uma estátua do ex-presidente Hafez al-Assad, pai do ditador Bashar al-Assad, foi derrubada.