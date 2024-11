Receita apreende carga de 500 mil unidades de cigarros eletrônicos no Porto de Santos (SP)

A Receita Federal apreendeu uma carga de meio milhão de cigarros eletrônicos no Porto de Santos, em São Paulo. Para combater o comércio ilegal, as autoridades passaram a fiscalizar os contêineres que passam pelo Brasil com destino ao exterior. Com a mudança, a Receita avalia que vai apreender, este ano, nos portos brasileiros, quase o dobro do que foi retido em 2023.