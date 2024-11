Receita atinge em setembro a maior arrecadação com impostos e contribuições para o mês em 30 anos

A Receita Federal teve em setembro a maior arrecadação com impostos e contribuições para o mês em 30 anos. Foram mais de R$ 203 bilhões, um aumento real de 11,61%, com valores corrigidos pela inflação do período. Nos primeiros nove meses do ano, a arrecadação federal teve uma alta de 9,68% em relação ao mesmo período de 2023, também em valores corrigidos.