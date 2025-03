Receita Federal divulga as regras para a declaração do Imposto de Renda neste ano

A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda neste ano. A expectativa é que mais de 46 milhões de pessoas prestem contas ao Leão em 2025. O início do prazo para a entrega é 17 de março. O programa gerador da declaração vai poder ser baixado a partir desta quinta (13), exceto para quem optar pela declaração pré-preenchida.



