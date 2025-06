Receita Federal lança ranking com os maiores contrabandistas do país

A Receita Federal lançou nesta sexta-feira (20) um ranking com os maiores contrabandistas do país. Em menos de três anos, o prejuízo aos cofres públicos passou de R$2 bilhões. Cigarros e celulares estão no topo da lista. O contrabando acontece quando um produto de venda proibida entra no país, como drogas, armas e falsificações. Já o descaminho ocorre quando a importação de itens legais é feita sem o pagamento de impostos. A Receita Federal estima que, anualmente, o contrabando e o descaminho geram mais de R$ 500 bilhões de prejuízos aos cofres públicos. Além de prejudicar a arrecadação, há um efeito direto no desemprego, já que os produtos que poderiam ser produzidos no país são trazidos de forma irregular.



