Recém-chegado ao Brasil, Ancelotti conhece museu da CBF no RJ

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, está com a agenda cheia. O italiano visitou o museu da CBF pela manhã. Em seguida, o italiano experimentou os novos uniformes e fez uma sessão de fotos e, por fim, conheceu a nova sala de trabalho. A agenda do dia de Carlo Ancelotti vai terminar no estádio Nilton Santos. O italiano vai ver de perto os jogadores do Botafogo. O lateral Alex Telles e o atacante Igor Jesus estavam na pré-lista da seleção, mas não foram convocados. Amanhã (28), Ancelotti vai assistir ao Flamengo, no Maracanã.



