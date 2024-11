RECORD acompanha apuração das eleições nos EUA em tempo real

Os primeiros resultados da eleição americana começaram a ser divulgados. Os estados de Indiana e Kentucky, que tradicionalmente são republicanos, já contabilizaram milhares de votos. A apuração da eleição americana é feita por estado. Não existe uma instituição que reúna todos os dados, quem faz isso são os órgãos de imprensa. A agência de notícias Associated Press é uma das mais tradicionais, com índice de acerto de 99% nas projeções. A RECORD vai ter acesso a essas informações em tempo real no mapa.