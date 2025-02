Hotéis ao redor do Capitólio estão lotados para a posse de Donald Trump

Os hotéis ao redor do Capitólio, onde ocorrerá a posse de Donald Trump nesta segunda-feira (20), estão completamente lotados para o evento, segundo Thiago Nolasco, correspondente internacional da RECORD NEWS em Washington, Estados Unidos. De acordo com Nolasco, a movimentação ainda é pequena, mas há expectativa de um grande público para o que os americanos chamam de "Inauguration Day" — o primeiro dia de mandato presidencial. Ele relatou ainda que, ao conversar com eleitores, a principal expectativa de mudança está voltada para o aspecto econômico norte-americano.

O republicano Donald Trump toma posse como o 47º presidente dos Estados Unidos em Washington, Estados Unidos, nesta segunda-feira (20). Trump recebeu 312 votos do colégio eleitoral americano e teve 51% dos votos populares . Ele assume a presidência com a promessa de acabar com o conflito no Oriente Médio, já que teve papel importante no acordo de cessar-fogo antes mesmo de assumir o poder. Além disso, pretende dar fim à guerra entre Ucrânia e Rússia , fazer frente ao comércio chinês com o aumento de tarifas de produtos importados e reduzir o custo de vida para os americanos, que disparou com o aumento da inflação durante o governo de Joe Biden.

Histórico de Trump na Casa Branca

Trump chegou à Casa Branca pela primeira vez em 2016 , após derrotar a democrata e ex-primeira dama Hillary Clinton nos colégios eleitorais e perder o voto popular. Procurou se reeleger em 2020, mas não impediu a eleição do democrata Joe Biden . Em 2024, conseguiu derrotar sua sucessora, Kamala Harris , depois do democrata perder apoio de seu partido e desistir da eleição . O republicano escolheu o senador JD Vance como parceiro de chapa, que possui posições semelhantes a respeito da imigração ilegal e mudanças climáticas.