Redes sociais promovem e lucram com a venda de produtos piratas na internet. Diversos perfis e influenciadores divulgam mercadorias muito abaixo do preço. Para não dizer que é algo falsificado, afirmam se tratar de uma réplica, mas o item é ilegal e às vezes até perigoso para saúde.



