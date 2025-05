Região Norte passa da seca extrema para enchentes em menos de seis meses

A região Norte passou da seca extrema para enchentes em menos de seis meses. O volume de chuva nas bacias determina a variação no nível da água. O que preocupa é a frequência desses extremos. Em poucos meses, o Rio Madeira saiu do menor nível já registrado para a cota de inundação. Quase 9 mil pessoas ficaram ilhadas. O Rio Negro, em Manaus, atingiu 28 metros e 49 centímetros e está subindo em média 2 centímetros por dia. A cota de inundação severa é de 29 metros. Todo ano, durante o inverno amazônico, o cenário se repete: muita chuva, rios cheios, comunidades isoladas e prejuízo na agricultura. A topografia plana da região também dificulta o escoamento da água. Apesar das cheias, 25% das bacias da região estão em situação de seca. Isso porque a chuva continua mal distribuída.



