Região Sudeste segue com temperaturas baixas e tempo firme

Depois de toda essa ventania, o tempo seco mais uma vez ganha destaque. A massa de ar polar após a frente fria segue sobre o Sul e o Sudeste e mantém as temperaturas baixas e o tempo firme. Na capital paulista, tempo firme e dia de sol com até 16 graus. Em Brasília, 29 graus. Em Boa Vista, previsão de pancadas pela manhã. À tarde, o tempo abre e esquenta até os 32.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!