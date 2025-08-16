As regiões Sudeste e Centro-Oeste estão em alerta para o aparecimento de escorpiões. Os acidentes geralmente acontecem dentro de casa e colocam em risco principalmente as crianças. Na cidade, agentes de saúde visitam os endereços que tiveram acidentes com escorpiões. O escorpião é uma praga urbana que surge em maior quantidade entre os meses de agosto e dezembro, quando o calor e a umidade costumam aumentar. Do início do ano até agora, Mato Grosso do Sul registrou mais de 3600 acidentes com escorpiões. 60% desses casos foram considerados graves, porque envolveram crianças menores de 10 anos.



