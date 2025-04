Relatório aponta que apenas 20 reféns do Hamas estão vivos na Faixa de Gaza

Um relatório do fórum das famílias de israelenses sequestrados pelo Hamas aponta que apenas 20 reféns estão vivos na Faixa de Gaza. O documento também descreve as condições em que as vítimas são mantidas em cativeiro. Tropas israelenses foram deslocadas do Líbano para Gaza para pressionar o grupo. O país exige a libertação imediata dos reféns. Israel acredita que estão vivos 24 de um total de 59 sequestrados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!