Relatório da PF mostra que a Contag é a associação que mais fez descontos ilegais no INSS

O relatório da investigação da Polícia Federal sobre o escândalo do INSS mostra que, das associações, a Contag foi a que fez mais descontos na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares foi a maior responsável pelos descontos entre 2019 e 2024. Ao todo, foram mais de R$ 2 bilhões. O documento destaca que, em 19 municípios, quase todos no Nordeste, os descontos atingem mais da metade dos aposentados. Em três dessas cidades, mais de 80% da população tem mensalidades descontadas pela entidade.



