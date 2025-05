Renda média do brasileiro cresce e desigualdade chega ao menor nível desde 2012

A renda média do brasileiro cresceu no ano passado - o que levou a desigualdade, isto é, a distância entre pobres e ricos, ao menor nível desde 2012. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (08) pelo IBGE. A melhora do mercado de trabalho foi o principal motivo para o aumento na renda média dos brasileiros no ano passado. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2024, o valor chegou a R$ 3.057, crescimento de quase 3% em relação ao ano anterior. Com o avanço da renda, a desigualdade caiu ao menor nível já apontado pelo estudo. Ainda assim, os 10 por cento mais ricos têm renda 13,4 vezes maior que a dos 40 por cento mais pobres.



