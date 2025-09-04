Representantes da indústria brasileira se reúnem com funcionários do escritório de comércio dos EUA

Representantes da indústria brasileira se reuniram nesta quinta-feira (4) com funcionários do escritório de comércio dos Estados Unidos. Durante as reuniões, o setor privado brasileiro levou ao americano a preocupação sobre os impactos das tarifas de 50% sobre os produtos que chegam do Brasil. Os empresários discutiram maneiras de amenizar e contornar as taxas impostas.





O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que se colocou à disposição de empresários para dialogar. O deputado tem atuado nos bastidores da Casa Branca e defendeu que os esforços para a redução das tarifas ocorram em Brasília. Também afirmou que a votação do projeto de lei de anistia pode ajudar nas negociações.

