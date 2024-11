Representantes do Legislativo e Judiciário discutem regulamentação das emendas parlamentares

Representantes dos poderes Legislativo e Judiciário se reuniram, nesta quarta (23), para discutir a regulamentação das emendas parlamentares. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso e o ministro Flávio Dino, receberam os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além do advogado-geral da União, Jorge Messias. O texto será finalizado até esta quinta (24) e deve passar pelas duas casas do Congresso já na próxima semana.