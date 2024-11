Representantes dos EUA discutem nova proposta para encerrar guerra entre Israel e Hezbollah

Representantes dos Estados Unidos discutem em Israel uma nova proposta para encerrar os confrontos entre as tropas israelenses e o Hezbollah. Nesta quarta (30), o Exército anunciou a eliminação do número dois da unidade de elite do grupo terrorista no Líbano. Imagens de uma emissora de TV libanesa mostram uma grande explosão na cidade histórica de Balbeque, a cerca de dez quilômetros da fronteira com a Síria. Durante o dia, mais de cem alvos do Hezbollah foram atingidos no Líbano.