Representantes dos EUA vão à Rússia para discutir cessar-fogo de 30 dias em guerra na Ucrânia

Representantes dos Estados Unidos estão a caminho da Rússia para discutir a proposta de cessar-fogo de 30 dias na guerra na Ucrânia. O governo russo confirmou que só vai dar uma resposta depois de conversar com as autoridades americanas. Bombardeios na madrugada desta quarta-feira (12) deixaram pelo menos 14 mortos e mais de 30 feridos na Ucrânia. Uma negativa de Moscou pode abalar a relação entre Vladimir Putin e Donald Trump. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, espera uma reação forte dos Estados Unidos, incluindo sanções econômicas, caso a Rússia não aceite o cessar-fogo.



