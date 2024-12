República Democrática do Congo registra 143 mortes por doença desconhecida

A República Democrática do Congo, na África, registrou 143 mortes por uma doença desconhecida. Os pacientes tiveram sintomas parecidos com os da gripe, incluindo febre alta e fortes dores de cabeça. Cientistas recolheram amostras nas regiões mais afetadas no país pela doença. O material genético será analisado em laboratório. Uma agência de saúde das Nações Unidas investiga os casos em conjunto com o Ministério da Saúde Pública.