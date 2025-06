Resultados de laudos confirmam causa da morte de empresário em SP

A polícia de São Paulo já está com os resultados dos laudos dos exames feitos no corpo do empresário Adalberto Junior. Ele foi encontrado dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. Segundo a perícia a causa da morte foi asfixia. A principal linha de investigação aponta que Adalberto pode ter recebido um golpe conhecido como mata leão por seguranças ao acessar um local restrito.



