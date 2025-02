Retorno de Neymar transforma cidade de Santos (SP) em uma grande festa

Nesta sexta (31), o dia inteiro foi de festa em Santos (SP). A Neymar mania voltou com tudo, até o cabelo moicano do craque voltou a ser moda. Nem a chuva forte que caiu ao longo do dia desanimou os torcedores. Os ingressos esgotaram logo depois que foram colocados à venda. Antes da atração principal, e debaixo de muita chuva, vários artistas se apresentaram no palco, montado no centro do gramado.