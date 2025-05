Rio de Janeiro inaugura complexo de treinamento dos bombeiros para práticas de salvamento

Militares do corpo de bombeiros ganharam um novo espaço para praticar técnicas de salvamento e combate a incêndios. A chamada "Cidade do Fogo" fica no Rio de Janeiro e é considerada um dos complexos de treinamento mais modernos do país. O espaço, inaugurado nesta semana, tem o objetivo de reproduzir situações da vida real. R$ 5 milhões foram investidos na construção da Cidade do Fogo. O espaço possui 1.500 metros quadrados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!