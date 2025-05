RJ: dez pessoas são presas suspeitas de abastecer o Comando Vermelho com armas

Dez pessoas foram presas suspeitas de ligação com o comando vermelho. Segundo a investigação elas abasteciam a facção com armas. A operação, com o apoio do Ministério Público, também foi realizada nos estados de Mato Grosso e Rondônia. De acordo com a polícia, o armamento era usado pelo Comando Vermelho para ampliar o domínio territorial, principalmente em comunidades da Zona Oeste controladas pela milícia. Foi pedido o bloqueio de R$ 40 milhões em bens de pessoas físicas e de empresas ligadas aos investigados.



